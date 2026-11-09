وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الانهيار وقع في مركز لإيواء النازحين نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يحاولون رفع كتل حجرية كبيرة والحفر باستخدام المجارف للوصول إلى العالقين.

وحذر الدفاع المدني النازحين من إقامة الخيام أو البقاء بالقرب من الكتل الرملية والتجمعات الترابية المرتفعة، خصوصا أثناء هطول الأمطار، لما تشكله من خطر على حياتهم.

70 ألف خيمة غارقة

وتأتي الحادثة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت السبت في غرق مساحات واسعة من مخيمات النازحين.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي تديره حركة حماس، أن نحو 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين غرقت خلال اليوم الأول من المنخفض الجوي.

وأشار إلى انهيار عشرات الجدران والأسقف المتصدعة في مناطق مختلفة من القطاع، مما أسفر عن إصابات، بعضها خطير.

وشوهدت مئات العائلات وهي تغادر مخيمات النزوح في مدينة غزة ووسط القطاع وشماله، بعدما غمرت مياه الأمطار خيامها، في ظل نقص حاد في الملاجئ ووسائل الحماية من الظروف الجوية.

تحذيرات من تفاقم الأزمة

وقال عضو مجلس بلدية غزة والمسؤول في لجنة الطوارئ مصطفى قزعاط إن إسرائيل لم تسمح بإدخال المنازل الجاهزة لإيواء النازحين منذ بدء وقف إطلاق النار، فيما سمحت بدخول أعداد محدودة من الخيام.

ويأتي المنخفض الجوي في وقت يعاني فيه قطاع غزة دمارا واسعا في المباني والبنية التحتية جراء الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، تتواصل الضربات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق من القطاع بصورة شبه يومية.