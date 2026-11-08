ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كردستان، تعرض الحقل لهجوم وصفته بـ"الإرهابي".

وقال مصدر أمني إن الحقل استُهدف بطائرة مسيرة مفخخة.

وأفاد مصدران في وزارة الكهرباء بالإقليم بأن المسيرة استهدفت خزانا لتخزين غاز البترول المسال، ما تسبب في اندلاع حريق لا يزال مستعرا، مشيرين إلى تصاعد الدخان من الموقع، وإجلاء العاملين إلى أماكن آمنة داخل المنشأة.

وأعلن علي الزيدي أن التقييم الأولي يشير إلى عدم سقوط خسائر بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، أوميد أحمد، أن إنتاج الطاقة في الشبكة الوطنية سيتراجع نتيجة توقف إمدادات الغاز.

وأكدت الوزارة أن الهجوم أدى إلى فقدان نحو 2800 ميغاواط (2.8 جيجاواط) من قدرات توليد الكهرباء في الإقليم، فيما أشار البيان المشترك إلى أن الوزارتين تعملان على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير الهجوم على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء، وبذل الجهود لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

ويعد حقل كورمور من أكبر الحقول في الإقليم، إذ يزود معظم محطات توليد الطاقة فيه. وقد تعرض المجمع لهجمات بطائرات مسيرة مرات عدة في السنوات الأخيرة.

وخلال الحرب التي اندلعت جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في فبراير الماضي، أصبح الإقليم هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات، التي حمّلت السلطات المحلية في السابق الفصائل العراقية الموالية لإيران مسؤوليتها.