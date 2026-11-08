وينفذ الحكمان بالتعاقب، ليبلغ مجموعهما 14 عاما، وفق ما أعلنته هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد.

وأوضحت الهيئة أن الحكمين يتعلقان بمخالفة ضوابط إحالة مناقصات تخص عقدين أبرمهما خليل مع شركتين خاصتين.

وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة كافية لإدانته بتعمد الإضرار بأموال الجهة التي كان يعمل فيها أو بمصالحها، بموجب المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في 13 نوفمبر 2022 و17 أغسطس 2026، صدور حكمين غيابيين سابقين بحق خليل بلغ مجموعهما 17 عاما، وفرض حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».