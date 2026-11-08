وفي كلمة عقب تكليفه رسميا من الرئيس إسحاق هرتسوغ، حدد آيزنكوت هذه المبادئ في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي.

وأكد آيزنكوت أن بلاده تواجه تحديات ملحة، مشددا على أن «عدم النجاح في مواجهة هذه التحديات سيشكل مخاطرة كبيرة بمستقبل إسرائيل».

وجاء تكليف آيزنكوت بعدما أوصت كتل تمثل 67 نائبا باختياره لتشكيل الحكومة، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو.

ويملك معسكر آيزنكوت 48 مقعدا في الكنيست، فيما جاءت التوصيات الـ19 الأخرى من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة "راعم"، من دون أن تلتزما بالانضمام إلى حكومته.

وأمام آيزنكوت 28 يوما لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع إمكان تمديد المهلة 14 يوما إضافيا.