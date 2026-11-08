وأشار هرتسوغ، خلال مراسم التكليف، إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإيران وغزة ولبنان، مشددا على أن التعامل معها لا يحتمل الانتظار.

وجاء التكليف بعد مشاورات أوصت خلالها كتل تمثل 67 نائبا في الكنيست باختيار آيزنكوت، مقابل كتل تمثل 46 نائبا أوصت باختيار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأمام آيزنكوت 28 يوما لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع إمكان تمديد المهلة بما يصل إلى 14 يوما إضافيا.

وفيما لم يحصل أي من المعسكرين على الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدا من أصل 120، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، فيما نالت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة "راعم" 19 مقعدا.

وبتوصية القائمتين العربيتين بتكليف آيزنكوت، ارتفع رصيده في مشاورات الرئاسة إلى 67 نائبا. لكن التوصية لا تلزم القائمتين بالانضمام إلى ائتلافه أو التصويت لمنح حكومته الثقة.

ويبرز داخل معسكر آيزنكوت خلاف بشأن سبل تأمين الأغلبية. فزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان يؤيد تكليف آيزنكوت، لكنه يعارض اعتماد الحكومة المقبلة على دعم الأحزاب العربية.