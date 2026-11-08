وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن قطار "تحيا مصر" رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، بين محطتي كفر عمار والرقة، مما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان. وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانقلاب 4 عربات وتوقف حركة القطارات بين الجيزة والصعيد في الاتجاهين.

وذكرت وزارة الصحة أن 72 سيارة إسعاف شاركت في عمليات النقل والإخلاء من موقع الحادث، أمام مفارق جرزا على طريق القاهرة – أسوان الزراعي.

واستقبل مستشفى الواسطى 49 مصابا، ومستشفى العياط 29، ومستشفى أطفيح 10 مصابين.

ونقل جثمانان إلى مستشفى الواسطى، وجثمان إلى مستشفى أطفيح، فيما كان الجثمان الرابع لا يزال في موقع الحادث عند صدور البيان.

ووجه وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف. وأكدت الوزارة استمرار متابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا.

وأعرب السيسي عن مواساته لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء للمصابين. وأضاف: "وقد وجهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره".

ووصل وزير النقل كامل الوزير ومحافظ الجيزة أحمد الأنصاري إلى موقع التصادم لمتابعة أعمال رفع آثار الحادث والاطمئنان على المصابين. ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش لتحريك بقية العربات، تمهيدا لاستئناف حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.