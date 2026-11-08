وأوضحت الهيئة أن التصادم أدى إلى خروج بعض العربات عن القضبان، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبحسب بيان وزارة الصحة المصرية، بلغ عدد المصابين 64 شخصا. ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى وقوع وفيات.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع التصادم لرفع آثار الحادث وتحريك بقية العربات، تمهيدا لاستعادة حركة القطارات على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين.

وأعربت الهيئة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تكثف جهودها لإعادة التشغيل إلى معدلاته الطبيعية في أسرع وقت ممكن.

وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بانقلاب 4 عربات وتوقف حركة القطارات بين الجيزة والصعيد في الاتجاهين، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف دفعت بأكثر من 15 سيارة إلى موقع الحادث.