وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع السعودية إنه تم اعتراض وتدمير صاروخي كروز في الرياض والمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك بعد ساعات على إعلان السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي أطلق باتجاه المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في الدمام والظهران وبقيق والهفوف، قبل أن يعود ويعلن زوال الخطر عن هذه المناطق.

ولاحقا، أعلنت عن اعتراض صاروخ جوال "كروز" أطلقته جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض وتدميره.

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء أمس، اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها في منطقة مكة المكرمة، واعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه نجران وتدميرهما، مشيرة إلى سقوط شظايا جراء اعتراض الصاروخين.