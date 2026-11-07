وكالة "تسنيم" للأنباء، أفادت نقلا عن "مصدر مطلع"، بأن أصوات انفجارين سمعت في جزيرة قشم، ليل السبت - الأحد، "مرتبطة بعمليات تجري في مضيق هرمز"، مؤكدة "عدم وقوع أي إصابات أو سقوط مقذوفات داخل الجزيرة".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية باندلاع "انفجار وحريق على متن ناقلتين للنفط في مضيق هرمز".

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن "ناقلتين للنفط - إحداهما تقع شرق مضيق هرمز والأخرى داخل المضيق - تعرضتا لحريق، وهما الآن تشتعلان بشدة بعد اصطدامهما بألغام".

وزعم بيان أصدرته "العلاقات العامة" للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، أن السفينتين "كانتا تحاولان العبور عبر مسار غير مصرح به"، مشيرا إلى أنهما "ارتكبتا عدة مخالفات، بما في ذلك تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد الموقع"، حسب البيان.

وحذر الحرس الثوري من أن "أي سفينة أو قطعة بحرية تتعاون مع الجيش الأميركي، أو تخالف القوانين الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، أو تدخل منطقة غير مصرح بها، فمن شبه المؤكد أنها ستصطدم بلغم".

من جهتها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة وصفلتها بأنها لـ"شحن بضائع سائبة وقوات عسكرية" في خليج عمان.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطاقم وتقييم الأضرار والتأثير البيئي لا تزال غير معروفة، وأن التحقيقات ذات الصلة جارية.

ودعت السفن إلى متابعة أحدث المعلومات المتعلقة بالأمن البحري، والحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة والانتباه للتطورات في البيئة العملياتية المتغيرة.

هذا وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قواتها استهدفت سفينة تجارية في خليج عمان، السبت، وعطّلتها، بعد أن تجاهل طاقمها المدني تحذيرات متكررة، ومحاولة خرق الحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضحت "سنتكوم" أن طائرة عسكرية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة "إم في هدى" المسجلة تحت علم سانت كيتس، مما أدى إلى تعطيلها.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في مضيق هرمز، حيث تتباين الروايات بين طهران وواشنطن بشأن أسباب الحوادث التي تطال السفن. ففي حين تتهم القيادة الوسطى الأميركية إيران بمهاجمة السفن أو تعطيلها، تؤكد طهران أن السفن التي تخرق القيود الإيرانية هي التي تتعرض للاصطدام بالألغام، في إطار الحرب المستمرة بين البلدين.