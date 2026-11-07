وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية في بيان لها، أن طائرة عسكرية أميركية أطلقت ذخائر دقيقة على مؤخرة السفينة "إم في هدى" المسجلة تحت علم سانت كيتس، مما أدى إلى تعطيلها، بعد أن وجهت القوات الطاقم إلى مغادرة المناطق المستهدفة.

وأشارت إلى أن السفينة، وهي ناقلة بضائع، حاولت مغادرة المياه الإقليمية بعد زيارة ميناء إيراني.

وأكدت "سنتكوم" استمرارها في فرض الحصار البحري الأميركي على إيران بصرامة.

ووفقا للبيان، أسفرت إجراءات التنفيذ منذ يوليو عن إعادة توجيه 147 سفينة تجارية امتثلت للتحذيرات، وتعطيل 5 سفن تجارية رفضت الامتثال، من بينها السفينة المذكورة.

ولفت البيان إلى أنها دمرت في وقت سابق 10 ناقلات نفط تجارية إيرانية أخرى، كانت جزءا من شبكة "الظل" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ودعت القيادة الوسطى الأميركية، جميع الملاحين الذين يعبرون بالقرب من المناطق الساحلية الإيرانية أو المياه المحيطة بها، إلى الالتزام بتحذيرات الحصار الصادرة عن القوات الأميركية.