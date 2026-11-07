وجاء في بيان لمكتب هرتسوغ "أبلغ الرئيس زعيم حزب يشار، غادي آيزنكوت، عزمه على تكليفه تأليف حكومة جديدة"، مشيرا الى أن احتفالا رسميا سيقام لهذه الغاية في مقر إقامة الرئيس بالقدس بعد ظهر الأحد.

وكان آيزنكوت قد حصل في مشاورات الرئاسة مع الأحزاب على توصية كتل تمثل 67 عضوا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو.

ويتمثل التحدي أمام آيزنكوت في تحويل هذه التوصيات إلى دعم لحكومته. فقد أوصت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بتكليفه، لكن توصيتهما لا تلزمهما بالانضمام إلى ائتلاف يقوده.

ويعارض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، رغم تأييده ترشيح آيزنكوت.

وأمام رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن للرئيس تمديد المهلة بما يصل إلى 14 يوما إضافيا.