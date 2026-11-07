ووصف نتنياهو حكومة الوحدة، في بيان لوسائل الإعلام، بأنها "إرادة الشعب" و"ضرورة الساعة". وأضاف أن "حكومة تعتمد على أنصار حماس لن تحارب حماس"، معتبرا أن حكومة تستند إلى دعم الإسلاميين ستعمل، بحسب تعبيره، على "تفكيك دولة إسرائيل من الداخل".

وتأتي دعوته في ظل تعثر تشكيل الحكومة بعد انتخابات 27 أكتوبر. وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا في الكنيست، مقابل 48 لكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت و19 للقائمتين العربيتين، فيما يتطلب بلوغ الأغلبية 61 مقعدا.

وتنقسم المعارضة بشأن التعاون مع الأحزاب العربية. فبينما يؤيد زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان هذا الخيار، يرفضه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وكان رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي قد اعتبر، في حديث لــ"سكاي نيوز عربية"، أن موقف ليبرمان يعرقل مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة.