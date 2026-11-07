وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، أن قوات الأمن المصرية ضبطت 4 أطنان من المواد المخدرة و110 آلاف قرص مخدر، إلى جانب أكثر من 100 قطعة سلاح ناري غير مرخصة وذخائر.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة الإجمالية للمخدرات والأسلحة المضبوطة بأكثر من 461 مليون جنيه مصري.

وبحسب المصدر، جاءت المداهمات بعد أن حدد قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والأمن العام مواقع مجموعات يشتبه في أنها جلبت المخدرات والأسلحة من الخارج خلال الأشهر الأخيرة، تمهيدا لبيعها داخل مصر.

وأضاف أن من بين المطلوبين أشخاصا سبق اتهامهم أو صدرت بحقهم أحكام في قضايا قتل وشروع في قتل واتجار بالمخدرات والأسلحة وسرقة بالإكراه.

من جانبه، أوضح المستشار القانوني محمد علاء، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن العقوبات في قضايا الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في حالات مشددة إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وأضاف أن نوع السلاح المضبوط يؤثر أيضا في العقوبة المقررة لحيازته دون ترخيص.