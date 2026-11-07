وثمن بوتين دور دولة الإمارات في دعم مساعي إنهاء الأزمة الأوكرانية، ومساهماتها في تسوية الملفات الإنسانية.

وقال بوتين "من المقرر أن تبدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل، محادثات ثلاثية حول أوكرانيا؛ ونحن نعرب عن امتناننا للقيادة الإماراتية على ذلك.. فهي تقدم الدعم باستمرار في سبيل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وتساعد في تسوية المسائل الإنسانية المتعلقة بعمليات التبادل الإنساني".

من ناحيته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة إنترفاكس للأنباء إن الوفد الروسي المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة وأوكرانيا هذا الأسبوع سيضم مستشار الكرملين فلاديمير ميدينسكي، بالإضافة إلى نائبي وزير الخارجية سيرجي ريابكوف وميخائيل غالوزين، بحسب رويترز.

وأضاف اليوم السبت أن الوفد سيضم أيضا إيغور كوستيوكوف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، ويوري زيغارلوفسكي أحد كبار ضباط هيئة الأركان العامة، إلى جانب مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين كبار آخرين.

وأكد الكرملين أن المناقشات ستجري خلف أبواب مغلقة، وستركز على الضمانات الأمنية للأطراف، فيما شدد بيسكوف على ضرورة أن تكون تلك الضمانات متبادلة.

ومن المقرر عقد المحادثات بين موسكو وكييف وواشنطن في أبو ظبي يومي 10 و11 نوفمبر، برئاسة ميدينسكي للوفد الروسي.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن جدول الأعمال يشمل أيضا خفض التصعيد والقضايا الإنسانية والخطوات التالية نحو التسوية.