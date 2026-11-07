ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الجو، اليوم السبت، سيكون غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

ميدانيا، ذكرت وكالة "وفا" أن طفلا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس، جنوبي القطاع، مساء أمس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بوفاة امرأة متأثرة بإصابتها في قصف استهدف حرم جامعة في غزة قبل أسبوعين، ووفاة شخص آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة على مخيم الشاطئ، غربي المدينة.

ووفقا لوكالة "وفا"، مساء يوم الخميس، فقد ارتفعت حصيلة الحرب على قطاع غزة إلى 74,618 قتيلا، و175,925 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وبينت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,602، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 5,799، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 847.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.