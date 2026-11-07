ونفذت الضربة في الساعات الأولى من صباح السبت بتوقيت إيران، الجمعة بتوقيت فلوريدا حيث كان يتحدث ترامب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارين في منطقة سوزا بجزيرة قشم جنوبي إيران، المطلة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط.

وخلال حديث مع الصحفيين، وصف ترامب الهجوم بأنه "محدود".

وقال بعد وقت قصير من وصوله إلى وست بالم بيتش بولاية فلوريدا مساء الجمعة: "بنوا منشأة دفاع جوي صغيرة، لكننا دمرناها بالكامل في غضون 15 دقيقة، أو ربما 5 دقائق".

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أيضا تنفيذ ما وصفه بضربات دفاعية، الإثنين.

وسمع دوي انفجارات في جزيرتي قشم وهنجام بمضيق هرمز الاستراتيجي، وفي منطقة بندر عباس القريبة على البر الرئيسي.

وتعد ضربات الجمعة الأولى منذ الهزيمة غير المتوقعة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الثلاثاء.

وخلال الأيام التي أعقبت الهزيمة الساحقة للجمهوريين في صناديق الاقتراع، تأرجحت مواقف ترامب بين التهديد بـ"تدمير إيران"، والإيحاء بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال مسؤولان حكوميان في الشرق الأوسط إن إيران تراجع مقترحات قدمتها قطر، الوسيط الرئيسي، بهدف معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.