ونشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية بيانا، رصد فيه "مكافأة تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، مع إمكانية توفير ترتيبات لإعادة التوطين، مقابل الحصول على معلومات حول البرنامج النووي الإيراني".

وتشمل المعلومات المطلوبة "المنشآت والمعدات والأفراد المرتبطين به، كالعاملين في الوسط العلمي، أو أي عمليات تتعلق بنقل هذه العناصر".

وحسب بيان "مكافآت من أجل العدالة"، فـ"في عام 2025، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو مستوى لا يفصله سوى خطوة تقنية واحدة عن نسبة الـ90 بالمئة المطلوبة لصنع سلاح نووي".

وأضاف البيان: "تعد إيران الدولة الوحيدة من بين الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية التي تنتج اليورانيوم بهذا المستوى العالي من التخصيب، ويقدر الخبراء أن هذه الكمية، في حال خضعت لمزيد من التخصيب، قد تكون كافية لإنتاج عدة أسلحة نووية".

وختم: "أدى عدم امتثال النظام الإيراني لالتزامات الضمانات المقررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة، فيما يتعلق بحجم إنتاج إيران ومخزونها من المكونات الحيوية، مثل أجهزة الطرد المركزي".