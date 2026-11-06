ولم تصدر حتى الآن أي معلومات رسمية حول حجم الأضرار المحتملة، وفق الوكالة.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصادر مطلعة، قولها إن انفجارين سمعا في محيط منطقة سوزا بجزيرة قشم.

وأشارت وكالة أنباء "إرنا" إلى سماع أصوات تحليق طائرة فوق الجزيرة.

كما تحدثت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم وبندر خمير خلال الساعات القليلة الماضية.

وبندر خمير مدينة ساحلية استراتيجية وعاصمة مقاطعة خمير في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

ولم تتضح بعد طبيعة هذه الانفجارات، وفق "فارس"، التي أشارت إلى أن الأصوات قد تكون مرتبطة بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مضيق هرمز.