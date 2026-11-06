وأضاف ترامب ⁠في حديثه ⁠لصحفيين: "نحقق ​تقدما ⁠جيدا ​للغاية ​مع إيران".

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد علي باقري ⁠كني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن ‌طهران "لا ترضيها الالتزامات النظرية"، مطالبا بـ"خطوات عملية من الولايات المتحدة" قبل ‌الشروع في ‌أي ⁠جهود دبلوماسية جديدة.

و‌الخميس قال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز"، إن ⁠طهران أرسلت للولايات المتحدة مقترحا ⁠بشأن البرنامج النووي عبر ⁠قطر، على أن يناقش فقط بعد أن تستجيب واشنطن لمطالبها، مضيفا أن واشنطن تدرس ​المقترح.

وتزيد خسارة انتخابات التجديد النصفي لصالح الديمقراطيين، الضغوط على ترامب لإنهاء حرب إيران.

لكن الرئيس الأميركي أكد الخميس أنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن ما إذا كان سيستأنف هذه الحرب أم لا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هل نريد المضي قدما (في الهجمات)؟ ربما سأضطر إلى ذلك. ستعرفون قريبا بما يكفي".

وتابع بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي، أن الولايات المتحدة حققت "كل شيء في وسعها للسيطرة"، فيما يتعلق بإيران. الآن سنتخذ قرارا".

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤول في واشنطن، قوله إن القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) تعزز الاستعدادات لاستئناف محتمل لعمليات عسكرية رئيسية في إيران، غير أنها لم تتلق بعد أوامر جديدة.