وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية بين البلدين، ومسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

كما بحث الوزيران آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.