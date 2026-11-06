ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها إن "مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين في منطقة السلم قرب جبل الريسان في القرية، أثناء مساعدتهم المزارعين في قطف ثمار الزيتون، بحماية قوات إسرائيلية اعتدت عليهم واعتقلت عددا منهم".

من جانبها، قالت حملة "فزعة" الفلسطينية، في بيان، إن "قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى معسكر عسكري قريب من المنطقة"، مؤكدة أن "المتضامنين الدوليين كانوا يشاركون في مساندة المزارعين ومساعدتهم في الوصول إلى أراضيهم وحمايتهم من اعتداءات المستعمرين خلال موسم قطف الزيتون".

وأشارت الحملة إلى أن "استهداف المتضامنين الدوليين المشاركين في الأنشطة التضامنية والزراعية بالضفة الغربية يتكرر"، لافتة إلى اعتقال عدد من الأجانب في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل في 22 أكتوبر الماضي، قبل ترحيلهم خارج البلاد.

وأكدت الحملة استمرار أنشطتها التضامنية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بمشاركة متطوعين فلسطينيين ودوليين، لمساندة المزارعين وتعزيز صمودهم في أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون.