وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 260 حالة تشوه خلقي حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 184 حالة خلال عام 2022.

وأضافت أن عدد الحالات المسجلة في قطاع غزة بلغ 322 حالة خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 75 بالمئة مقارنة بعام 2022، مشيرة إلى أن هذه الأعداد وحدها لا تحدد معدل انتشار التشوهات بين المواليد، ولا تثبت أسبابها.

وطالبت الوزارة بفتح تحقيق علمي دولي مستقل لدراسة أسباب هذه الزيادة، وبحث دور سوء تغذية الأمهات والتعرض للملوثات وانقطاع الرعاية الصحية أثناء الحمل، في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وذكرت أن التشوهات الخلقية التي تستدعي الرصد والرعاية تشمل شق الشفة والحنك (سقف الحلق)، وعدم تمايز الأعضاء التناسلية الخارجية بما يصعب تحديد الجنس عند الولادة، وقصر الأطراف العلوية، والفتق السري.

وأكدت أن الطفل الواحد قد يعاني أكثر من نوع من التشوهات الخلقية.