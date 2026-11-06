وقال ليبرمان في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "أسمع تقارير مختلفة تزعم أنني لم أعد أؤيد تعيين لابيد رئيسا للكنيست".

وأضاف: "حتى الآن، ما زلت أعتقد أن تعيين لابيد رئيسا للكنيست هو الخطوة الأكثر صوابا. لكن القرار بات الآن بيد غادي ونفتالي ويائير نفسه".

وكان ليبرمان يشير إلى غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن ليبرمان استعداده لتخفيف موقفه الرافض لإعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، في مسعى لتشكيل ائتلاف حكومي يطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولم يتمكن نتانياهو ولا منافسه آيزنكوت من تحقيق أغلبية في انتخابات 27 أكتوبر.

ويمكن لآيزنكوت تشكيل ائتلاف إذا تعاون مع الأحزاب العربية التي ارتفع عدد مقاعدها بشكل كبير، لكن هذا الاحتمال يواجه معارضة شديدة من شريكه في المعارضة ليبرمان، المساعد السابق لنتنياهو الذي بات ينتقده بشدة، لكنه يتبنى مواقف متشددة مماثلة تجاه الفلسطينيين.

ووفقما ذكر ليبرمان الجمعة فإنه لن يتراجع عن رفض التحالف مع الأحزاب العربية الإسرائيلية، لكنه دعا المعارضة إلى التفاوض مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، رغم انتقاداته الحادة لها على مدى سنوات بسبب تهرب أفرادها من الخدمة العسكرية.

واعتبر ليبرمان أن الهدفين الأهم هما إزاحة نتنياهو وتجنب إجراء انتخابات جديدة، مشددا على أن الوقت حان لتقديم تنازلات و"إدراك أن محاولة الحصول على كل شيء تنطوي على خطر خسارة كل شيء".

وأوضح في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن "هذا يشمل أيضا مسألة قانون التجنيد"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويطالب ليبرمان، الذي فاز حزبه بسبعة مقاعد، منذ فترة طويلة بإنهاء الإعفاء الذي يسمح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية بتجنب الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على معظم الإسرائيليين الآخرين.

في المقابل، اعتمد نتنياهو، لسنوات على الحزبين الرئيسيين لليهود المتشددين دينيا، لكنهما انسحبا من حكومته من دون محاولة إسقاطها، بعدما رفض إقرار قانون يكرّس إعفاء أفراد هذه الفئة من الخدمة العسكرية.