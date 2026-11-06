وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن الجيش الإسرائيلي قصف بقذيفة مدفعية الأراضي الزراعية في محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وتوغلت قوة عسكرية للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات، الخميس، قادمة من بوابة أبو الغيثار، باتجاه وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، حيث اقتحمت أحد البيوت المأهولة في الوادي، وأقدمت على تنفيذ أعمال تخريب وتكسير داخل البيت.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد توغلت بـ9 سيارات باتجاه قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي في اليوم ذاته، كما قصفت بقذيفتين مدفعيتين أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، سقطتا في الأراضي الزراعية.

وجدد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، السبت الماضي، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وطالب الشيباني بالعودة إلى خطوط ما قبل الـ8 من ديسمبر لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأكد الشيباني خلال جلسة حول ‏مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الـ22 لمؤتمر حوار المنامة 2026 تعرض الأراضي السورية لأكثر من 1000 اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين.

ووثق تقرير ‏الرصد ‏الشهري الصادر عن مديرية إعلام القنيطرة 125 توغلا إسرائيليا ‏و55 ‏واقعة إقامة حواجز خلال ‏أكتوبر الماضي إلى ‏جانب عمليات الاعتقال والقصف ‏‏وتجريف الأراضي ‏واستهداف مصادر المياه والثروة ‏الحيوانية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبحسب التقرير سُجلت سبع حالات لأشخاص ما زالوا معتقلين في سجون ‏إسرائيل، ‏‏و23 حالة اعتقال أعقبها الإفراج‏.