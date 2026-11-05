المصدر أكد إخضاع المعتقلين للتحقيق على خلفية ضلوعهم في "تسريب" 8 منازل لمستوطنين في مدينة أريحا، عبر بيعها بأسلوب "مخادع".

وأكد المصدر أن السماسرة الموقوفين أودعوا الحجز لمدة 15 يوما، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية وامتداداتها في المحافظات الأخرى.

وأوضح المصدر أن عملية بيع المنازل جرت بطرق مخادعة، إذ توجه السماسرة إلى أصحاب المنازل وأقنعوهم ببيع عقاراتهم المهددة بالهدم من قبل الجيش الإسرائيلي، بحجة أنها بنيت دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج".

وأوهموا المالكين بأن المشتري سيكون شخصية فلسطينية من داخل الخط الأخضر، وأنه سيجري إجراءات قانونية عبر المحاكم الإسرائيلية لوقف أوامر الهدم، وهو ما دفع الملاك إلى الموافقة على البيع.

تأتي هذه الإجراءات، في أعقاب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن سيطرة المستوطنين على المنازل جرت بذريعة إتمام صفقات شراء سرية.

وتقع المنازل الثمانية عند مشارف مدينة أريحا، وادعى المستوطنون أنها تقع ضمن مناطق يعتبرونها تابعة للدولة.

وتعد هذه الخطوة سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي تنتقل فيها عائلات استيطانية للسكن داخل منازل في أريحا منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، وقد رافق عملية الدخول تحضيرات أمنية ووجود فرق لحماية المستوطنين.