وقال هرتسوغ، في تصريح لوسائل الإعلام عقب انتهاء المشاورات، إنه التقى ممثلي جميع الكتل البرلمانية، واصفا النقاشات بأنها كانت صريحة ومفتوحة، وتضمنت طرح أسئلة معمقة، مضيفا أنه وجه أسئلة صعبة في محاولة لدفع الأحزاب والجمهور إلى الخروج من أنماط التفكير المعتادة والانفتاح على مسارات أخرى.

وأوضح أن ممثلي كتل تضم 67 عضوا في الكنيست أوصوا بتكليف رئيس حزب "ياشار!" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، في حين أوصى ممثلو كتل تضم 46 عضوا بتكليف رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بالمهمة.

وأشار هرتسوغ إلى أن نتائج المشاورات قد تبدو واضحة، لكن صلاحياته القانونية تقتضي تحديد الشخصية القادرة فعليا على تشكيل الحكومة، وهو أمر لا يبدو محسومًا في ظل وجود حق النقض المتبادل بين المعسكرات وداخلها.

وأضاف أنه سيعمل على تحديد ذلك بصورة مباشرة وسريعة، من خلال إجراء محادثات شخصية مع بعض قادة الأحزاب.

وأكد هرتسوغ أنه يعتزم تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيستنفد جميع الإمكانيات خلال محادثاته مع الأطراف السياسية، في محاولة للتوصل إلى تشكيل حكومة مستقرة وجيدة لإسرائيل.