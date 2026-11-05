ونعت مديرية الأمن العام الأردنية العريف جواد علي خلف السلايطة، الذي قتل "في عمل إرهابي أثناء أدائه واجبه الرسمي في العاصمة عمّان".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الحادث وقع في تمام الساعة 12:20 من ظهر الخميس، في شارع المدينة المنورة بالعاصمة، عندما باغت أحد الأشخاص رجل أمن وهاجمه بأداة حادة، ما أدى إلى طعنه.

وأضاف أن إحدى الدوريات الأمنية تدخلت على الفور، وتعامل طاقمها مع المعتدي وتمكن من السيطرة عليه وإلقاء القبض عليه، فيما أصيب ضابط الدورية المسؤول في وجهه خلال الاشتباك معه.

وأوضح أن العريف السلايطة أُسعف إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، بينما نُقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته مستقرة.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع منفذ الهجوم، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود نية وتخطيط لديه لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رجال الأمن العام.