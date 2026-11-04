وأضاف آيزنكوت أنه يعتزم تقديم قيادة جديدة لإسرائيل تعمل من أجل جميع الإسرائيليين، مشيرا إلى أن "الهدف هو بناء إسرائيل أقوى، تكون يهودية وديمقراطية".

وتطرق آيزنكوت إلى العلاقات الإسرائيلية الأميركية، قائلا إنها تتجاوز التحالف بين الحكومات، وتستند إلى "قيم ديمقراطية مشتركة، وإلى قناعة بأن البلدين يصبحان أكثر أمنا وازدهارا عندما يقفان معا".

وقال إنه يعتزم، تحت قيادته، تجديد هذه الشراكة وتعزيزها، وتقوية أسسها التي تحظى بدعم الحزبين الأميركيين، والعمل مع الحلفاء على تعزيز التعاون والفرص في الشرق الأوسط، بدلا من الاكتفاء بالتركيز على غياب الصراعات.

وأكد أن إسرائيل "ستظل أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة وأكثرهم موثوقية وقدرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تحقق منافع متبادلة لشعبيهما في مختلف المجالات".

وأعرب آيزنكوت عن تطلعه إلى العمل بشكل وثيق وبناء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، قائلا إن إسرائيل تقدر صداقتهما والتزامهما تجاهها.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يسهم في تعزيز المصالح الأمنية المشتركة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للازدهار أمام شعوب الشرق الأوسط.