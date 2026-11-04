وقالت الشرطة الإسرائيلية إن التحقيقات الأولية جارية لتحديد طبيعة المادة.

وبحسب مراسل القناة 12 الإسرائيلية، شهد المقر استنفارا أمنيا محدودا، بعدما أطلق جهاز الفحص بالأشعة السينية إنذارا أثناء تفتيش الزوار لدى دخولهم.

وأضاف أن الدخول إلى المقر عُلق مؤقتا لإجراء فحوص إضافية، فيما يجري التحقيق في الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة.