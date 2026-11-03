وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية، الثلاثاء، لمح الرئيس الأميركي إلى رضاه عن الوضع الراهن للمواجهة مع إيران، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى استعداده لشن المزيد من الهجمات "إذا لزم الأمر".

وقال ترامب في المقابلة الهاتفية التي استغرقت 6 دقائق: "يبدو أننا نحصل على كل ما نريده".

وردا على سؤال حول تلميحات قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتمالية وقوع هجوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال ترامب: "أنا مستعد ونحن مستعدون. نحن على أهبة الاستعداد للتحرك إذا دعت الحاجة، لكن قد لا يكون هناك أي داعٍ لذلك".

وجاءت تصريحات ترامب تزامنا مع إغلاق مراكز الاقتراع في أنحاء الولايات المتحدة بانتخابات الكونغرس، التي هيمنت عليها مخاوف الناخبين بشأن التضخم وارتفاع أسعار الوقود، وهو الارتفاع الذي أعقب قراره بشن حرب مشتركة مع إسرائيل على إيران.

وادعى ترامب أن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن "كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه قبل الحرب"، وأن الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية ينجح في خنق اقتصاد طهران.

ووصف ترامب الوضع مع إيران قائلا: "إنه ممتاز".

وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تخوض حربا بالمعنى الحقيقي" مع إيران، موضحا: "نحن لسنا في حرب فعلية، فقد استهدفناهم ودمرنا قدراتهم النووية، ثم ضربناهم مجددا في عمليات مثل 'الغضب الملحمي' وغيرها، لكن إذا فكرت في الأمر فنحن لم نخض حربا حقيقية معهم منذ فترة طويلة، ربما 6 أشهر أو أكثر".

وتابع ترامب: "لا أعتبر أننا في حالة حرب تشبه الحرب في أوكرانيا، أو الحروب التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وفي السياق ذاته، أشار ترامب إلى استمرار مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، ووزنه نحو 400 كيلوغراما، الذي يصفه بـ"الغبار النووي".

وقال: "رغم أنه موجود تحت مئات الأطنان من الصخور، فإنني لست سعيدا بوجوده هناك، لذا فهي إحدى القضايا التي نناقشها معهم. نحن نجري محادثات وسنرى كيف ستؤول الأمور في النهاية".

وأدت الآمال في تحقيق انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط في الأيام الأخيرة، إذ تراجع سعر خام برنت بأكثر من 10 دولارات للبرميل ليصل إلى نحو 104 دولارات، في المقابل سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، الثلاثاء، متوسطا قياسيا جديدا لم تشهده البلاد في عهد أي إدارة سابقة.