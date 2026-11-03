وقالت بهاراف ميارا، وفقا لبيان وزعه الناطق باسمها على وسائل الإعلام: "إذا كانت لدى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فعليه تقديمها".

ودعت المستشارة القضائية للحكومة الشاباك إلى إطلاعها على نتائج التحقيق، بشأن شبهات التزوير.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طلب استجواب قادة الأحزاب العربية في إطار تحقيق بخصوص شبهات تزوير خلال انتخابات الكنيست، التي جرت الأسبوع الماضي.

وبحسب بهاراف ميارا، فإنه "سيستجوب كل من تستدعي الحاجة استجوابه، لكن لن يخضع أحد للتحقيق من دون أسس وأدلة تبرر ذلك"، متهمة الشاباك بعدم إحالة المواد المتعلقة بالتحقيق على فريق التحقيق الخاص الخاضع لإشرافها.

ورد حزب الليكود بزعامة نتنياهو على تصريحاتها، متهما إياها بـ"عرقلة التحقيق".

وقال الحزب في بيان، إنها "تواصل عرقلة التحقيق والتستر على هذه القضية الخطيرة المتعلقة بالتلاعب في العملية الانتخابية من جانب جهات أجنبية".

في المقابل، اتهم قائد معسكر المعارضة غادي آيزنكوت، الثلاثاء، نتنياهو، بالقيام بـ"مذبحة بحق الديمقراطية".

وكتب على منصة "إكس": "في ظل ضائقتهم، يحاول حزب الليكود ونتنياهو القيام بمذبحة بحق الديمقراطية وسيادة القانون. يسعون إلى جرنا جميعا نحو أزمة دستورية خطيرة".