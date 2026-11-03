وقال آيزنكوت، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن "اطلاع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تحول في علاقتنا الاستراتيجية عبر وسائل الإعلام، على غرار الجمهور الإسرائيلي، يظهر مدى خطورة تصرفات بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "لم يعد بالإمكان الوثوق به ويجب استبداله".

وكان ترامب قد أعلن أن واشنطن ستوقف العمل باتفاقية المساعدات الأمنية لإسرائيل، البالغة 3.8 مليارات دولار سنويا، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بالاتفاق مع نتنياهو.

وقال الرئيس الأميركي إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات، مؤكدا استمرار بيع الأسلحة لها واستعداد واشنطن لمساعدتها إذا احتاجت إلى ذلك.

ويأتي السجال في ظل تعثر حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية عقب الانتخابات، فيما تسعى كتلة المعارضة بقيادة آيزنكوت إلى تأمين تحالف يتيح لها إزاحة نتنياهو.