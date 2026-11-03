وأضاف قاليباف، في كلمة أمام البرلمان نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن أي خطأ جديد في حسابات واشنطن سيضعها أمام مواجهة مختلفة، من دون توضيح طبيعة الرد الإيراني الذي أشار إليه.

وقال: "إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا آخر في حساباتها، فعليها أن تدرك أنها ستواجه هذه المرة ساحة معركة جديدة، وستجد نفسها في وضع أكثر يأسا مما هي عليه اليوم، وهي تبحث عن مخرج".

وجاءت تصريحات قاليباف عقب إعلان مسؤول أميركي تنفيذ ضربات وصفها بأنها "دفاعية"، استهدفت مواقع إيرانية في مضيق هرمز.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على تفويض بالتعليق علنا، أن الضربات استهدفت عناصر إيرانية كانت تستخدم صواريخ أرض-جو، وفق وكالة أسوشيتد برس.