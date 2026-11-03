وقال شحالتوغ، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن التحقيقات شملت الاستماع إلى شهود النيابة العامة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وتوثيق الأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر الماضي، إضافة إلى استجواب المتهمين بتنفيذه والمساهمة فيه.

ووجهت النيابة إلى المشتكى عليهم تهما شملت القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، مكررة مرتين.

كما شملت التهم حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام أسلحة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، المختصة بنظرها، لمباشرة إجراءات المحاكمة وفقا للأصول القانونية.