وأضافت أن المحادثات مع الجانبين تشهد تطورات، وأن جهود تقريب وجهات النظر مستمرة، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي الإعلان بعدما قال مسؤول إيراني كبير للوكالة إن طهران وواشنطن لا تزالان بعيدتين عن الاتفاق، رغم تكثيف الاتصالات، مشيرا إلى وصول وسطاء قطريين إلى طهران مساء الاثنين لمناقشة مسودة يجري التفاوض عليها منذ ثمانية أيام.

وتتمسك إيران بتلبية مطالبها قبل إعادة فتح مضيق هرمز والانتقال إلى المحادثات النووية، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.