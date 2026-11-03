وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة، وضبط عبوات ناسفة بحوزتهم، كانت معدة لاستخدامها في استهداف المصفاة.

وأضافت الوزارة أن العملية تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها، وحماية المنشآت الحيوية والمقدرات الاقتصادية في البلاد.

والأحد، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الاستخبارات السورية أحبطت مخططا إرهابيا لاستهداف مصفاة حمص.