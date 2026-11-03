وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن الضربات الأميركية الأخيرة على جزيرة قشم جاءت ردا على إطلاق نار على طائرة أميركية.

وأكد مسؤولون أميركيون لـ"فوكس نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "أكسيوس"، أن الولايات المتحدة شنت ضربة استهدفت جزيرة قشم الإيرانية المطلة على مضيق هرمز.

وذكر المسؤول أن الضربة جاءت ردا على قيام إيران بإطلاق النار على طائرة أميركية في وقت سابق من مساء الإثنين.

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق مساء الإثنين صاروخا من جزيرة قشم باتجاه مقاتلة أميركية في مضيق هرمز، وبعد ذلك دمرت المقاتلة منصة إطلاق صواريخ أرض جو "في إطار الدفاع عن النفس".

وذكرت شبكة "نيوز نيشن" الإخبارية الأميركية، نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن الولايات المتحدة "استهدفت أجهزة رادار ومنصات إطلاق صواريخ في جزيرة قشم".

وأشار مسؤول لـ"فوكس نيوز"، إلى أن الضربة كانت "دفاعية" وجاءت ردا على مبادرة إيران بإطلاق النار أولا، مؤكدا أنها "لا تعني عودة الولايات المتحدة إلى شن ضربات عسكرية ضد إيران، ولا تشير إلى بداية تصعيد".

ومساء الإثنين أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرتي استطلاع أميركيتين في الأجواء الجنوبية لجزيرة قشم.

وتضم الجزيرة موقعا صاروخيا تحت الأرض، وقاعدة بحرية، ومحطة رئيسية لتحلية المياه.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أفادت في وقت سابق بسماع دوي 5 انفجارات متتالية في أنحاء جزيرة قشم.

كما نقلت الوكالة عن سكان قولهم إنهم شاهدوا طائرتين تحلقان في الأجواء، تزامنا مع وقوع الانفجارات.