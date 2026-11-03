وفي أعقاب بث الوكالة تقريرها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الولايات المتحدة شنت ضربات على جزيرة قشم جنوبي إيران.

والإثنين قالت طهران إن لديها خطة تستمر يومين، لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

ويضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل شن موجة جديدة من الضربات العسكرية على إيران، تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء، وذلك وفقا لمسؤولين إقليميين اثنين ومصدر مطلع ثالث.

وتأرجح موقف ترامب بين التهديد بشن ضربات عسكرية واسعة النطاق من جهة، والسعي إلى التوصل لاتفاق مع إيران من جهة أخرى.

وقال المسؤولان إن الجهود الدبلوماسية أحرزت تقدما، وأوضحا أن الوسطاء يعملون على الدفع قدما نحو التوصل إلى اتفاق ينص على أن توقف إيران هجماتها في مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأضافا أنه من المقرر إجراء المزيد من المحادثات خلال الأسبوع الجاري.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وأشار إلى أنهما حصلا على المعلومات من مسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي.

وضغط نتنياهو من أجل شن ضربات عسكرية خلال اتصال هاتفي أجراه مع ترامب في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الرئيس الأميركي لم يلتزم باتخاذ أي إجراء عسكري، حسبما قال مصدر مطلع على تفاصيل الاتصال.

وحذر حلفاء آخرون للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من شن مزيد من الضربات العسكرية، محذرين من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وفقا لما ذكره مسؤول إقليمي ثالث.

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقا فوريا على هذه التطورات، كما لم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على الأسئلة المتعلقة بمناقشة نتنياهو وترامب احتمال شن ضربات عسكرية جديدة خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في عطلة نهاية الأسبوع.