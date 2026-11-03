وكان أحدث هذه الضربات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، واستهدف جزيرة قشم جنوبي إيران، وفق الصحيفة.

وذكر مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة تنفذ منذ عدة أسابيع ضربات على نطاق أصغر ضد إيران، وصفوها بأنها "ذات طبيعة دفاعية".

وتهدف هذه الضربات، وفق المصدر، إلى "منع إيران من امتلاك حرية مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وأوضح أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تتعمد إبقاء هذه الحملة طي الكتمان، حتى لا تعطي أي مؤشر على وجود نية لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق.

وعلى عكس ما حدث في مراحل سابقة من الحرب، لم تعلن الولايات المتحدة رسميا عن هذه الهجمات.

وتأتي أحدث الضربات الأميركية على إيران قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن إيران "ترغب في تسوية"، مؤكدا أنه "لا داعي للاستعجال" بشأن استئناف الحرب عليها.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال"، قائلا إن "أسعار النفط تشهد هبوطا حادا للغاية، حيث انخفضت بنحو 10 دولارات للبرميل، وهو مستوى قياسي، وذلك لأن الناس باتوا يشعرون بأنه لن تقع حرب مع إيران".

وأضاف: "إيران ترغب في التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق متصل، صرح ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، بأنه "ليس في عجلة من أمره" لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمليات القتالية ضد إيران.