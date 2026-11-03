ويأتي الهجوم في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قلل فيها من احتمالية العودة إلى الحرب مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي التي تجرى الثلاثاء.

وقال ترامب للصحفيين، الإثنين: "خضنا حربا مع إيران وانتصرنا. لا أعرف حتى إن كان يمكن تسميتها حربا، فنحن لم نخض أي قتال منذ أشهر".

لكن مسؤولين أفادوا أن الولايات المتحدة تشن منذ عدة أسابيع ضربات على نطاق أصغر ضد إيران، ووصف بعضهم هذه الهجمات بأنها ذات طبيعة دفاعية، تهدف إلى منع طهران من امتلاك حرية مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وعلى عكس ما حدث في مراحل سابقة من الحرب، لم تعلن الولايات المتحدة عن هذه الهجمات.

وذكر أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تتعمد إبقاء هذه الحملة طي الكتمان، حتى لا تعطي أي إشارة إلى وجود نية لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق.

وتقع جزيرة قشم عند مدخل مضيق هرمز، وتضم موقعا صاروخيا ضخما تحت الأرض، بالإضافة إلى قاعدة بحرية ومحطة رئيسية لتحلية المياه.

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت الجزيرة في جولات قتالية سابقة، كما ناقش مسؤولون إمكانية السيطرة عليها.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سمع دوي 5 انفجارات في أنحاء جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز جنوبي إيران.

وأفاد مراسل وكالة أنباء "إرنا" في الجزيرة، أن الانفجارات وقعت تباعا وبشكل متسارع، مشيرا إلى أن شدتها توحي بأنها ربما تكون ضربات استهدفت مواقع داخل الجزيرة.

وذكر بعض السكان، وفق "إرنا"، أنهم رصدوا طائرتين في سماء جزيرة قشم.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات من جهة البحر في بندر لنجة في محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز جنوبي إيران، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي إيراني بشأن هذه التطورات.