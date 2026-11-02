وأفاد مراسل وكالة أنباء (إرنا) في الجزيرة، أن الانفجارات وقعت تباعا وبشكل متسارع، مشيرا إلى أن شدتها توحي بأنها ربما تكون ضربات استهدفت مواقع داخل الجزيرة.

وذكر بعض السكان، وفق "إرنا"، أنهم رصدوا طائرتين في سماء جزيرة قشم.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجارات من جهة البحر في بندر لنجة في محافظة هرمزجان المطلة على مضيق هرمز جنوبي إيران، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة هذه الانفجارات أو أسبابها، كما لم يصدر أي بيان رسمي إيراني بشأنها.