وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تنحدر الأطرش من محافظة السويداء جنوبي البلاد، وهي من مواليد عام 1987.

ويأتي تعيينها في وقت تواجه فيه سوريا ملفات تتعلق بالاستقرار الداخلي والمصالحة المجتمعية ومعالجة تداعيات الحرب، فيما لم تُعلن تفاصيل المهام المحددة الموكولة إليها.

بدأت مزنا الأطرش مسيرتها الإعلامية عام 2008، مراسلة في صحيفة "الراية"، قبل انتقالها في العام التالي إلى موقع "عكس السير".

وفي عام 2010، خاضت تجربتها الأولى في التقديم التلفزيوني عبر قناتي "المرأة العربية" و"أوربت"، ثم عملت في قناة "آسيا" عام 2013.

وشملت تجربتها إعداد وتقديم برامج ثقافية وفنية وسياسية عبر قنوات سورية وعربية، بينها التلفزيون السوري و"دبي وان"، إلى جانب المشاركة في إخراج أعمال درامية ووثائقية ومسرحية.

وتحمل شهادة في الإعلام من جامعة الحياة الجديدة، ودبلوما في العلوم السينمائية، وشهادة من قسم النقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، بحسب الوكالة.

أسست مزنا الأطرش منظمة "المزن للتنمية والتوعية والعطاء"، وتتولى رئاسة مجلس إدارتها، وهي منظمة تنشط في المجالات المجتمعية والإنسانية.

كما تتمتع بعضوية المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة، واتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الفنانين السوريين.

وتعمل مدربة ومتطوعة في الهلال الأحمر العربي السوري، وتشارك في مجالات الاستجابة للكوارث والإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.