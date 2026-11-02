وقال نتنياهو، في منشور على منصة "إكس"، إن الجمهور الإسرائيلي لا يريد حكومة تعتمد على القائمتين العربيتين، متهما إياهما أيضا بإنكار وجود الدولة اليهودية.

وأضاف: "منذ اليوم الأول، مددنا أيدينا لتشكيل حكومة وطنية واسعة"، معتبرا أن نتائج الانتخابات منحته تفويضا لقيادة الحكومة المقبلة.

وقال: "لقد اختارت أغلبية واضحة من الجمهور اليهودي حزب الليكود ليكون الحزب الأكبر، واختارتني أنا رئيسا للوزراء، لقيادة الحكومة المقبلة".

وختم بالقول: "نطمح إلى تشكيل حكومة واسعة مع شركائنا، ومع كل حزب يرغب في ذلك ولا يدعم الإرهاب. وأنا منفتح على إجراء حوار بهذا الشأن".

وتأتي دعوة نتنياهو مع استعداد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لإجراء مشاورات مع الأحزاب بشأن تكليف مرشح بتشكيل الحكومة، في ظل عدم حصول أي من معسكري نتنياهو والمعارضة على الأغلبية البرلمانية اللازمة.

وتشمل المشاورات الأحزاب الفائزة بمقاعد في الكنيست، ومن بينها القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، على أن يلتقي هرتسوغ زعيمي الحزبين الرئيسيين، كل على حدة، مساء الخميس.

وتصدر "الليكود" النتائج بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120، مقابل 21 مقعدا لحزب "يشار"، بزعامة غادي آيزنكوت.

لكن تصدر الحزب النتائج لا يضمن تكليف نتنياهو، إذ يختار الرئيس المرشح الذي يقدّر أنه الأقدر على تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، وليس بالضرورة زعيم الحزب الأكبر.

وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر المعارضة و19 للأحزاب العربية، فيما تتطلب الأغلبية 61 مقعدا.

وتضع هذه النتائج التفاهمات بين الأحزاب في صلب معركة تشكيل الحكومة، وسط خلافات داخل المعارضة بشأن التعاون مع القائمتين العربيتين، واحتمالات استمرار الجمود السياسي.