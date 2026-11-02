كما أعلنت الجماعة استهداف طائرة عسكرية في مطار جازان السعودي، دون صدور تأكيد سعودي حتى الآن بشأن ما ورد في بيانها.

ولم تتضح بعد طبيعة الأضرار أو نتائج الهجومين المعلنين.

في وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تركي المالكي، عبر منصة "إكس"، إنه جرى "اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقة الرياض".