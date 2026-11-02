وأفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا عنيفا في بلدة بيت ياحون بعد الظهر، فيما قصفت المدفعية أطراف بلدة كونين، وأطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه الأراضي الزراعية في بلدة إبل السقي.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل تجريف المنازل والبنى التحتية في بلدة زوطر الشرقية، حيث شوهدت جرافات ضخمة تهدم منازل في أحد أحيائها.

وبحسب الوكالة، تتعرض البلدة بصورة شبه يومية لتفجير منازل وغارات جوية على أطرافها.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت صباح الاثنين تفجيرا في بلدة بني حيان، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه واديي الحجير والسلوقي.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

وبدأت الحرب في الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية خلالها عددا من بلدات الجنوب، وفق وكالة الأنباء الألمانية.