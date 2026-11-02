وقال المدير العام للمديرية، الفريق الحقوقي أحمد صالح الزركاني، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العمليات شملت الكويت وإيران وسوريا ولبنان والسعودية ومصر وليبيا، واستهدفت شبكات تهريب دولية بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وأوضح أن أحدث هذه العمليات نُفذت في ليبيا، بناء على رصد استخباري عراقي، وأسفرت عن ضبط مليون و200 ألف حبة مخدرة تعود إلى شبكة إجرامية تنشط انطلاقا من تشاد.

وأضاف أن إجمالي المضبوطات خارج العراق بلغ نحو تسعة أطنان، شملت الكبتاغون والكريستال والحشيش، من دون تحديد الفترة الزمنية التي نُفذت خلالها العمليات.

وأشار الزركاني إلى ضبط 20 كيلوغراما من الماريجوانا في إحدى دول الجوار، بعد إرسال فرق متخصصة من المديرية للتنسيق مع السلطات المحلية، من دون تسمية الدولة.

واعتبر أن هذه العمليات تعكس تطور قدرات الأجهزة العراقية على تعقب الشبكات الإجرامية خارج الحدود، بدلا من الاكتفاء بملاحقة نشاطها داخل البلاد.

وقال إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تابع التجربة العراقية ودرسها في فيينا، مشيرا أيضا إلى تحقيق العراق المركز الثالث في القمة الشرطية التي عُقدت في دبي خلال مايو 2025، بمشاركة 140 دولة و200 منظمة.

وأكد أن مكافحة المخدرات تعتمد على بناء الثقة وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى، وتطوير الإمكانات التقنية والميدانية لتنفيذ عمليات استباقية قبل وصول المواد المخدرة إلى الأسواق.