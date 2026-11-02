وأعلن مجلس إدارة المؤسسة أنه باشر منذ الصباح تحديث لوائح اشتراكات الجهات المعنية، وأصدر التوجيهات اللازمة لتنفيذ القطع، في خطوة تنقل ملف المستحقات غير المسددة إلى مرحلة الإجراءات التنفيذية.

ولم يحدد البيان أسماء الجهات التي نفذ القطع بحقها فعليا أو عددها، معلنا أن مجلس الإدارة سيصدر بيانا لاحقا يوضح مجريات اليوم ونتائج الإجراءات المتخذة.

مهلة انتهت واستثناء للمستشفيات

يأتي التحرك تنفيذا لقرار أعلنه مجلس الإدارة في 23 أكتوبر، وحدد صباح الاثنين 2 نوفمبر 2026 موعدا لبدء قطع التغذية عن الجهات المتخلفة عن السداد، رغم توجيه إنذارات متكررة إليها.

وشمل القرار الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، بما فيها مصالح المياه، مع استثناء المستشفيات الحكومية.

ودعت المؤسسة آنذاك الجهات المعنية إلى تسديد المستحقات قبل الموعد المحدد، تفاديا لقطع الكهرباء، معتبرة بيانها بمثابة تبليغ لجميع الجهات المشمولة بالإجراء.

أما البيان الصادر الاثنين، فحدد الجهات المستهدفة بأنها المتخلفة عن الدفع التي لم تبادر حتى إلى التواصل مع المؤسسة لتسوية أوضاعها.

تعهد من إدارة الطيران المدني

وسبق بدء الإجراءات إعلان المؤسسة، في بيان صدر السبت، أن إدارة الطيران المدني تواصلت معها لتجنب قطع الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبحسب البيان، أبدت إدارة الطيران المدني التزامها بتسديد دفعة فورية من المستحقات المتأخرة، وجدولة المبالغ المتبقية، إلى جانب تسديد قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام.

ودعا مجلس الإدارة بقية الإدارات والمؤسسات العامة التي لم تتواصل معه إلى تسوية أوضاعها المالية، أسوة بإدارة المطار، تفاديا لقطع التيار عنها.

تحذير من تداول أسماء غير معلنة

وفي بيانه الأخير، شدد مجلس الإدارة على ضرورة توخي الدقة عند نشر أسماء الجهات المشمولة بالقطع، والالتزام حصرا بالمعلومات الصادرة عنه، تفاديا لإثارة البلبلة.

وشكر وسائل الإعلام التي واكبت الحملة وسلطت الضوء عليها، فيما أبقى إعلان حصيلة التنفيذ وتفاصيله لبيان لاحق.

وبذلك، تؤكد المعلومات الرسمية صدور توجيهات التنفيذ وتحديث لوائح الاشتراكات، بينما لا يتضمن البيان الأخير حصيلة للجهات التي قطع عنها التيار بالفعل، أو قيمة المستحقات المترتبة عليها.