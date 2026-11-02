وقالت المصادر إن جماعة الحوثيين استهدفت بصاروخ باليستي موقعا عسكريا تابعا للفرقة الأولى طوارئ في صعدة، على الحدود اليمنية السعودية، بالإضافة إلى هجوم مماثل استهدف مقرا حكوميا في ساحل محافظة لحج، كانت تتمركز فيه قوات من ألوية العمالقة الجنوبية، ما أسفر عن سقوط أكثر من 20 جنديا بين قتيل وجريح.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر يمنية بوقوع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة باب المندب.

وكانت السعودية أعلنت صباح اليوم الإثنين أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن واعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر وطائرة مسيرة أطلقهما الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.