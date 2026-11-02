وأشار المسعفون إلى مقتل شخصين وإصابة 6 في غارتين جويتين منفصلتين على خان يونس جنوب القطاع، بينما قتل ثالث في غارة جوية إسرائيلية على بلدة المصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارتين في القطاع استهدفتا مسلحين فلسطينيين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وصعدت إسرائيل غاراتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتقول إن حركة حماس تعيد تسليح نفسها وتنتهك وقف إطلاق النار المعلن قبل عام.

وتنفي حماس من جانبها محاولة شن هجمات أو إعادة بناء ترسانتها، وتتهم إسرائيل بتقويض اتفاق التهدئة في غزة.

وينص وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي على إعادة إعمار القطاع في نهاية المطاف. لكن لم يحرز سوى تقدم ضئيل، إذ فشل المفاوضون في الاتفاق على شروط نزع سلاح حماس أو سحب إسرائيل لقواتها، التي تسيطر على حوالي ثلثي القطاع بعدما أمرت السكان بالخروج.

ويعيش معظم السكان البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة في الثلث المتبقي من القطاع وسط أنقاض الحرب، ومعظمهم في خيام مؤقتة ومبان متضررة، ولا يزال هذا الجزء تحت السيطرة الفعلية لحركة حماس.

ووفقا لمسؤولي الصحة في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 1580 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ وقف إطلاق النار، بينما تقول إسرائيل إن 4 من جنودها قتلوا خلال الفترة نفسها.

وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 74 ألف شخص لقوا حتفهم في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.