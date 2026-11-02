وقال العزاوي خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حجم التعزيزات والتنسيق بين واشنطن وتل أبيب يدعمان هذا الاحتمال، بينما رأى أن طهران تستخدم المفاوضات لشراء الوقت، وسط تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن منح الدبلوماسية فرصة أخيرة أو اللجوء إلى القوة.

وأشار إلى وصول 119 طائرة نقل ونحو 80 ناقلة وقود، مقدرا أن هذه التعزيزات تعادل 3 أو 4 أضعاف ما شهدته العمليات السابقة التي استمرت 39 يوما.

ورأى أن الاستعدادات العملياتية والتكتيكية واللوجستية بلغت مستوى متقدما من التكامل، بالتزامن مع تهيئة الجبهة الداخلية الإسرائيلية لاحتمالات التصعيد.

في المقابل، حذر من التعامل مع تسريبات الاغتيالات واستهداف قيادات محددة باعتبارها كشفا للخطط الفعلية، متسائلا عن جدوى إعلان تفاصيل عملية عسكرية قبل تنفيذها.

واعتبر أن تداول سيناريوهات تشبه تفجير أجهزة الاتصال "البيجر" قد يندرج ضمن الحرب النفسية لإرباك الخصم واستنزاف معنوياته، مشيرا إلى أن استمرار التأهب الإيراني 8 أشهر يفرض أعباء على القوات والقطاعات المختلفة.

التفاوض تحت اختبار النيات

واتهم العزاوي طهران بالمماطلة، معتبرا أن مطالبها الموزعة على 7 بنود، ومنها رفع العقوبات، لا تعكس استعدادا كافيا لتفاهمات جدية.

واستشهد بما قال إنه استهداف لنحو 12 سفينة خلال الأسبوع الماضي وتطور أساليب الهجمات إلى استخدام الألغام اللاصقة، مشيرا إلى أن هذه التحركات تتعارض مع إظهار حسن النية في التفاوض.

كما انتقد غياب الدور العربي والخليجي عن مضمون المفاوضات رغم وجود وساطة خليجية، كما تساءل عن قدرة أي اتفاق على معالجة التهديدات الإقليمية إذا غابت دول المنطقة عن ترتيباته.

خلاف على الخيار الأميركي

وفي قراءته لمواقف الإدارة الأميركية، قال العزاوي إن وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو يميلان إلى استخدام القوة وإنهاء المواجهة، بينما يمنح نائب الرئيس جي دي فانس أولوية لفرصة تفاوضية أخيرة.

لكنه شكك في جدوى المقترحات المطروحة، واصفا إياها بالضبابية، ومحذرا من تحولها إلى وسيلة إضافية لإطالة أمد الأزمة.

ورأى أن ترامب يحتفظ بهامش للتحرك رغم حسابات الانتخابات النصفية، بينما استبعد في الوقت نفسه مقايضة الملف الإيراني بالملف الأوكراني، لاختلاف طبيعة الأزمتين.